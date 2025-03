"Salome": Glitzer, Konfetti und ein Einkaufswagen voll abgetrennter Köpfe

Am Samstagabend feierte Gerald Barrys Oper "Salome" Premiere und Uraufführung am Theater Magdeburg.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Am Samstagabend feierte die Oper "Salome" Premiere und Uraufführung am Theater Magdeburg. TAG24 war beim Premierenabend dabei und findet, selbst, wenn man das Unerwartete erwartet, ist man nicht genügend vorbereitet.

Für Gerald Barrys Oper "Salome" war Uraufführung am Theater Magdeburg. © Theater Magdeburg/Edyta Dufaj Bei "Salome" erwartet man das Drama von Oscar Wilde: Prinzessin Salome verliebt sich in einen Gefangenen, der sie aber nicht will. Sie tanzt den Tanz der sieben Schleier, daraufhin wird der Kopf des Gefangenen abgehackt und sie kann ihn so endlich küssen. Diese Handlung bekommt man auch am Theater Magdeburg in der brandneuen Oper von Gerald Barry - es ist nur alles etwas verworrener. Statt einem Tanz der sieben Schleier muss Prinzessin Salome auf einer Schreibmaschine tippen, statt einem abgeschlagenen Kopf gibt es einen ganzen Einkaufswagen voll und statt minimalistischen Kostümen und Bühne gibt es Glitzer, Konfetti und ganz viel Prunk. Magdeburg Veranstaltungen & Freizeit Sachsen-Anhalts erstes Manga-Café ist eröffnet: Das macht den Laden besonders Barrys etwa 70-minütige Oper parodiert unter der Regie von Generalintendant Julien Chavaz den Wilde-Klassiker, überspitzt die gegebenen Dynamiken aus dem Drama und prägt dabei eine absurde und aberwitzige Komik aus, auf die man sich erstmal einlassen muss.

Prinzessin Salome (rechts, gespielt von Alison Scherzer) will den Gefangenen (links, gespielt von Vincent Casagrande) küssen, doch der lässt es nicht zu. © Theater Magdeburg/Gianmarco Bresadola

"Salome" von Gerald Barry: Eine Oper in TikTok-Geschwindigkeit

Der König (gespielt von Timur) fordert die Prinzessin auf, auf einer Schreibmaschine zu tippen. © Theater Magdeburg/Gianmarco Bresadola "Salome" wird am Theater Magdeburg als "Oper in TikTok-Geschwindigkeit" angepriesen. Ganz so schnell ist es dann doch nicht, aber die Szenen und Gesangspartien wechseln tatsächlich in fast halsbrecherischem Tempo, sodass der Zuschauer erstmal mithalten muss. Die Texte sind fast banal in ihrer Einfachheit und wechseln zwischen englischer, französischer und deutscher Sprache. Durch die ironische Inszenierung nimmt das Stück zuweilen einen fast Impro-Theater-ähnlichen Charakter an. Neben einem traumhaften Orchester, dirigiert von Jérôme Kuhn, das durch Barrys Partituren fliegt und mit tonaler Akrobatik glänzt, überzeugt das Schauspielensemble auf allen Ebenen. Magdeburg Lokal Autofahrer aufgepasst! Hier wird vom 17. bis 21. März in Magdeburg geblitzt Soprane Alison Scherzer, die zuletzt bei Barrys "Alice im Wunderland" am Magdeburger Haus zu sehen war, und Amy Ní Fhearraigh, beim Publikum aus "Carmen" bekannt, erreichen als Salome und Königin unglaubliche Triller-Höhen.

Ist "Salome" einen Besuch wert?