Nach geheimer Plantage in verlassenem Hotel: Polizei hebt nächstes Cannabis-Netzwerk aus

Magdeburg - Bei Durchsuchungen in Magdeburg , Wolmirstedt und nahe Dessau hat die niedersächsische Polizei zusammen mit ihren Amtskollegen in Sachsen-Anhalt eine illegale Cannabisplantage entdeckt.

Laut der Polizei wurden große Mengen abgeerntetes Marihuana gefunden. (Symbolfoto) © Christian Charisius/dpa

Beim Zugriff sei die Plantage schon abgeerntet gewesen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig.

In einer dazugehörigen Halle in Wolmirstedt (Landkreis Börde) habe aber Cannabis gelagert.

"Wir haben säckeweise Marihuana sichergestellt", sagte der Sprecher. Wie viel Kilo genau beschlagnahmt wurden, war nicht bekannt.

Bei den Durchsuchungen wurde in Magdeburg ein 21-Jähriger festgenommen.

Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft weiter mitteilte.

Nach Angaben der Behörde soll der Verdächtige das Equipment für die Plantage, das Personal und den Verkauf der Drogen organisiert haben.