Noch keinen Plan für Euren Sonntag? Das könnt Ihr in Magdeburg erleben!

Magdeburg - In Magdeburg finden an diesem Sonntag wieder tolle Veranstaltungen statt. TAG24 gibt Euch einen Überblick!

Theater Grüne Zitadelle - Für die Kleinen in der Landeshauptstadt wird es am Sonntag bei der Show vom Clown-Duo Hops und Hopsi lustig. In ihrem etwa einstündigen Programm präsentieren sie ein beeindruckendes Clownstheater mit Jonglage, Musik und Zauberei. Die Show startet um 11 Uhr und 15 Uhr im Theater der Grünen Zitadelle und ist für Kinder im Alter zwischen drei und elf Jahren geeignet.

GETEC-Arena - Am Sonntag kommen Fans von Sängerin Tina Turner (†83) auf ihre Kosten. In der GETEC-Arena wird 40 Jahre nach dem Beginn ihrer unvergleichlichen Solo-Karriere mit der Show "Simply The Best – Die Tina Turner Story" noch einmal an ihr beeindruckendes Leben erinnert. Doppelgängerin Dorothea "Coco" Fletcher erweckt den Weltstar an diesem Abend wieder zum Leben und lädt zum Tanzen und Mitsingen ein.

Tickets gibt es ab 57,50 Euro online.