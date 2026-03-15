Bauarbeiten in Alte Neustadt: Was sich jetzt im MVB-Linienverkehr ändert

Magdeburg - Pendler in Magdeburg müssen sich ab dem kommenden Montag auf Änderungen im Linienverkehr einstellen. So kommt Ihr trotzdem ans Ziel.

Die MVB hat für Bahnfahrende Ersatzverkehr eingerichtet. (Symbolbild) © MVB/Stefan Deutsch

Laut der Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG (MVB) wird vom 16. März bis 27. März die Fahrleitungsanlage der Straßenbahn im Stadtteil Alte Neustadt zwischen den Haltestellen Agnetenstraße und Lostauer Straße erneuert.

Daher werden die Linien 2, 69 und die Nachtlinie 7 in diesem Zeitraum umgeleitet.

Die Straßenbahnlinie 2 wird dann nur zwischen Westerhüsen und Agnetenstraße fahren. Ab der Haltestelle Agnetenstraße fährt die Linie über den S-Bahnhof Neustadt, AOK und Universität zurück nach Westerhüsen.

Die Haltestellen zwischen Agnetenstraße und Opernhaus in Fahrtrichtung Westerhüsen entfallen, hieß es weiter.

Die MVB wird zwischen der Agnetenstraße und der Endstelle Alte Neustadt einen Ersatzverkehr mit der Buslinie 42 einrichten.