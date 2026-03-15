Bauarbeiten in Alte Neustadt: Was sich jetzt im MVB-Linienverkehr ändert

Ab Montag gibt es aufgrund von Bauarbeiten im Stadtteil Alte Neustadt Änderungen im MVB-Linienverkehr. Darauf müssen sich Bahnfahrende einstellen.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Pendler in Magdeburg müssen sich ab dem kommenden Montag auf Änderungen im Linienverkehr einstellen. So kommt Ihr trotzdem ans Ziel.

Die MVB hat für Bahnfahrende Ersatzverkehr eingerichtet. (Symbolbild)
Die MVB hat für Bahnfahrende Ersatzverkehr eingerichtet. (Symbolbild)  © MVB/Stefan Deutsch

Laut der Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG (MVB) wird vom 16. März bis 27. März die Fahrleitungsanlage der Straßenbahn im Stadtteil Alte Neustadt zwischen den Haltestellen Agnetenstraße und Lostauer Straße erneuert.

Daher werden die Linien 2, 69 und die Nachtlinie 7 in diesem Zeitraum umgeleitet.

Die Straßenbahnlinie 2 wird dann nur zwischen Westerhüsen und Agnetenstraße fahren. Ab der Haltestelle Agnetenstraße fährt die Linie über den S-Bahnhof Neustadt, AOK und Universität zurück nach Westerhüsen.

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Die Haltestellen zwischen Agnetenstraße und Opernhaus in Fahrtrichtung Westerhüsen entfallen, hieß es weiter.

Die MVB wird zwischen der Agnetenstraße und der Endstelle Alte Neustadt einen Ersatzverkehr mit der Buslinie 42 einrichten.

Sieverstorstraße wird zur Einbahnstraße

Während der Bauarbeiten wird die Sieverstorstraße zur Einbahnstraße. Busse in Richtung Alte Neustadt fahren daher über die Moldenstraße und die Rogätzer Straße. Dort werden Ersatzhaltestellen eingerichtet. Die Haltestelle Sieverstorstraße kann zudem nur in Fahrtrichtung S-Bahnhof Neustadt bedient werden.

Die Einschränkungen für den Kfz-Verkehr werden auf www.movi.de bekanntgegeben.

Titelfoto: MVB/Stefan Deutsch

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