MVB räumt ein: Aktuelle Technikprobleme legen Busse lahm

Magdeburg - Seit Beginn des Jahres fallen immer mehr Busse der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) aus. Jetzt klärt das Unternehmen auf, woran es liegt.

Vor allem Morgens spüren die Magdeburger, dass viele Busse fehlen. (Archivbild) © Magdeburger Verkehrsbetriebe/Peter Gercke

Vor allem in den Hauptverkehrszeiten spüren es alle Magdeburger, die auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind. Viele Buslinien können nicht alle geplanten Fahrten anbieten und fallen teilweise aus.

"Ursache sind verschiedene technische Defekte an den Fahrzeugen", teilte MVB-Sprecher Tim Stein mit. Demnach treten schlichtweg zu viele Störungen an unterschiedlichen Bauteilen auf.

So beispielsweise an Türen oder der Motorsteuerung. Auch ein erhöhter Verschleiß einzelner Bauteile habe einen Anteil daran.

"So müssen bei allen betroffenen Bussen Kühlwasserleitungen ausgetauscht werden – ein aufwendiger Umbau, der nur schrittweise erfolgen kann."

Weitere Busse stehen derzeit wegen Reparaturen von Unfallschäden in der Werkstatt oder warten darauf, bis weitere Kapazitäten bei den Mechanikern frei werden.