MVB räumt ein: Aktuelle Technikprobleme legen Busse lahm
Magdeburg - Seit Beginn des Jahres fallen immer mehr Busse der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) aus. Jetzt klärt das Unternehmen auf, woran es liegt.
Vor allem in den Hauptverkehrszeiten spüren es alle Magdeburger, die auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind. Viele Buslinien können nicht alle geplanten Fahrten anbieten und fallen teilweise aus.
"Ursache sind verschiedene technische Defekte an den Fahrzeugen", teilte MVB-Sprecher Tim Stein mit. Demnach treten schlichtweg zu viele Störungen an unterschiedlichen Bauteilen auf.
So beispielsweise an Türen oder der Motorsteuerung. Auch ein erhöhter Verschleiß einzelner Bauteile habe einen Anteil daran.
"So müssen bei allen betroffenen Bussen Kühlwasserleitungen ausgetauscht werden – ein aufwendiger Umbau, der nur schrittweise erfolgen kann."
Weitere Busse stehen derzeit wegen Reparaturen von Unfallschäden in der Werkstatt oder warten darauf, bis weitere Kapazitäten bei den Mechanikern frei werden.
Busse fallen aus: MVB und Hersteller arbeiten mit Hochdruck
Zusammen mit den Herstellern und den Werkstätten arbeite man mit Hochdruck an eine Verbesserung der Situation.
"Ein konkreter Zeitpunkt für eine vollständige Entspannung der Lage kann derzeit noch nicht genannt werden", teilte das Unternehmen mit.
Die MVB entschuldigen sich bei allen Fahrgästen und bittet um Verständnis.
Auskunft, ob ein Bus planmäßig fährt oder die Reihenfolge der Haltestellen geändert wurde, gibt die INSA-App oder auch die kostenfreie Service-Hotline der MVB unter 0800/5481245.
Titelfoto: Magdeburger Verkehrsbetriebe/Peter Gercke