Warnstreiks auch am Wochenende bei der MVB: Notverkehr im Einsatz

Magdeburg - Seit Donnerstag wird beim den Magdeburger Verkehrsbetrieben ( MVB ) gestreikt. Auch am Wochenende wird es weiterhin Einschränkungen für Fahrgäste geben. Notverkehr steht jedoch bereit!

Seit Donnerstag wird bei der MVB in Magdeburg gestreikt. (Symbolbild) © Bernd von Jutrczenka/dpa

Nun steht es fest: Von Freitag bis Sonntag wird trotz der laufenden Warnstreiks der Notbetrieb aufgenommen. Zu Beginn der Streiks war zunächst nicht klar, ob das Grundangebot auch am Wochenende für die Fahrgäste eingesetzt wird.

Wie die MVB am Donnerstag mitteilte, wird am Freitag ein eingeschränkter Verkehr von 6 bis 20 Uhr angeboten.

In diesem Zeitraum sollen lediglich die Straßenbahnlinien 2, 4 und 9 im 20-Minuten-Takt unterwegs sein. Die Buslinien 52 und 54 kommen zudem alle 30 Minuten.

Bus 42 sowie die Schulbusse werden regulär zur Grundschule Westerhüsen und zum Sportgymnasium rollen, hieß es weiter.

Am Samstag und Sonntag ist wegen der begrenzten Personalsituation nur ein Einschichtbetrieb möglich. An beiden Tagen wird daher ein Grundangebot in der Zeit von etwa 9.30 Uhr bis 17 Uhr bereitgestellt.