Autofahrer, aufgepasst! Hier wird kommende Woche in Magdeburg geblitzt
Magdeburg - Das Ordnungsamt wird vom 29. bis 31. Dezember in Magdeburg wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrollieren. Hier heißt es: Augen auf und Fuß vom Gas!
Reform
- Straße: Leipziger Chaussee
- Geschwindigkeit: 50 km/h
Neue Neustadt
- Straße: Olvenstedter Graseweg
- Geschwindigkeit: 50 km/h
Altstadt
- Straße: Ernst-Reuter-Allee
- Geschwindigkeit: 30 km/h
Brückfeld
- Straße: Berliner Chaussee
- Geschwindigkeit: 50 km/h
Je nach Verkehrslage können die Kontrollen auch spontan verlegt werden.
Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich auch außerhalb der Kontrollzeiten an die Höchstgeschwindigkeiten zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Titelfoto: Daniel Löb/dpa