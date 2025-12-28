Autofahrer, aufgepasst! Hier wird kommende Woche in Magdeburg geblitzt

Vom 29. bis 31. Dezember wird in Magdeburg wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrolliert. Diese Stadtteile und Straßen sind betroffen.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Das Ordnungsamt wird vom 29. bis 31. Dezember in Magdeburg wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrollieren. Hier heißt es: Augen auf und Fuß vom Gas!

Fuß vom Gas! In Magdeburg wird wieder geblitzt. (Symbolfoto) © Daniel Löb/dpa Reform Straße: Leipziger Chaussee

Geschwindigkeit: 50 km/h Neue Neustadt Straße: Olvenstedter Graseweg

Geschwindigkeit: 50 km/h Altstadt Straße: Ernst-Reuter-Allee

Geschwindigkeit: 30 km/h Brückfeld Straße: Berliner Chaussee

Geschwindigkeit: 50 km/h Je nach Verkehrslage können die Kontrollen auch spontan verlegt werden.