Autofahrer, aufgepasst! Hier wird kommende Woche in Magdeburg geblitzt

Vom 29. bis 31. Dezember wird in Magdeburg wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrolliert. Diese Stadtteile und Straßen sind betroffen.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Das Ordnungsamt wird vom 29. bis 31. Dezember in Magdeburg wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrollieren. Hier heißt es: Augen auf und Fuß vom Gas!

Fuß vom Gas! In Magdeburg wird wieder geblitzt. (Symbolfoto)
Fuß vom Gas! In Magdeburg wird wieder geblitzt. (Symbolfoto)  © Daniel Löb/dpa

Reform

  • Straße: Leipziger Chaussee
  • Geschwindigkeit: 50 km/h

Neue Neustadt

Einbruch in heiliger Nacht: Diebe rasen mit Auto in Spielothek
Magdeburg Crime Einbruch in heiliger Nacht: Diebe rasen mit Auto in Spielothek
  • Straße: Olvenstedter Graseweg
  • Geschwindigkeit: 50 km/h

Altstadt

  • Straße: Ernst-Reuter-Allee
  • Geschwindigkeit: 30 km/h

Brückfeld

  • Straße: Berliner Chaussee
  • Geschwindigkeit: 50 km/h

Je nach Verkehrslage können die Kontrollen auch spontan verlegt werden.

Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich auch außerhalb der Kontrollzeiten an die Höchstgeschwindigkeiten zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Titelfoto: Daniel Löb/dpa

Mehr zum Thema Magdeburg Blitzer: