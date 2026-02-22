Fuß vom Gas! Hier wird vom 23. bis 27. Februar in Magdeburg geblitzt
Magdeburg - In der Woche vom 23. bis 27. Februar wird in Magdeburg wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern durch das Ordnungsamt kontrolliert. Das heißt: Augen auf und Fuß vom Gas!
- Straße: Leipziger Chaussee
- Geschwindigkeit: 50 km/h
- Straße: Fermersleber Weg
- Geschwindigkeit: 30 km/h
- Straße: Bernhard-Kellermann-Straße
- Geschwindigkeit: 30 km/h
Bundesstraßen
- Straße: B1 im Stadtgebiet
- Geschwindigkeit: 50 km/h
Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich an die Höchstgeschwindigkeiten, auch außerhalb der Kontrollzeiten, zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
