Fuß vom Gas! Hier wird vom 23. bis 27. Februar in Magdeburg geblitzt

Achtung, Autofahrer! In der kommenden Woche stehen wieder Blitzer im Magdeburger Stadtgebiet.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - In der Woche vom 23. bis 27. Februar wird in Magdeburg wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern durch das Ordnungsamt kontrolliert. Das heißt: Augen auf und Fuß vom Gas!

An diesen vier Stadtorten sollen in der nächsten Woche Blitzer aufgestellt werden. (Symbolfoto)
An diesen vier Stadtorten sollen in der nächsten Woche Blitzer aufgestellt werden. (Symbolfoto)  © Arne Dedert/dpa

Reform

  • Straße: Leipziger Chaussee
  • Geschwindigkeit: 50 km/h

Leipziger Straße

  • Straße: Fermersleber Weg
  • Geschwindigkeit: 30 km/h
  • Straße: Bernhard-Kellermann-Straße
  • Geschwindigkeit: 30 km/h

Bundesstraßen

  • Straße: B1 im Stadtgebiet
  • Geschwindigkeit: 50 km/h

Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich an die Höchstgeschwindigkeiten, auch außerhalb der Kontrollzeiten, zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Titelfoto: Arne Dedert/dpa

