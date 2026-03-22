Fuß vom Gas! Hier wird vom 23. bis 27. März in Magdeburg geblitzt
Magdeburg - In der Woche vom 23. bis 27. März wird das Ordnungsamt in Magdeburg wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrollieren. Hier heißt es wieder: Augen auf und Fuß vom Gas!
Reform
Straße: Leipziger Chaussee
Geschwindigkeit: 50 km/h
Ottersleben
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Straße: Magdeburger Ring
Geschwindigkeit: 30 km/h
Altstadt
Straße: Breiter Weg
Geschwindigkeit: 30 km/h
Alte Neustadt
Straße: Theodor-Kozlowski-Straße
Geschwindigkeit: 50 km/h
Je nach Verkehrslage können die Kontrollen auch spontan verlegt werden.
Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich auch außerhalb der Kontrollzeiten an die Höchstgeschwindigkeiten zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Titelfoto: Daniel Reinhardt/dpa