Fuß vom Gas! Hier wird vom 23. bis 27. März in Magdeburg geblitzt

In der kommenden Woche kontrolliert das Ordnungsamt in Magdeburg wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern. An diesen Standorten wird geblitzt.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - In der Woche vom 23. bis 27. März wird das Ordnungsamt in Magdeburg wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrollieren. Hier heißt es wieder: Augen auf und Fuß vom Gas!

In der kommenden Woche wird in Magdeburg wieder geblitzt. (Symbolbild)
In der kommenden Woche wird in Magdeburg wieder geblitzt. (Symbolbild)  © Daniel Reinhardt/dpa

Reform

  • Straße: Leipziger Chaussee

  • Geschwindigkeit: 50 km/h

Ottersleben

Raus in die Sonne: Diese Events in Magdeburg solltet Ihr nicht verpassen
Magdeburg Veranstaltungen & Freizeit Raus in die Sonne: Diese Events in Magdeburg solltet Ihr nicht verpassen

  • Straße: Magdeburger Ring

  • Geschwindigkeit: 30 km/h

Altstadt

  • Straße: Breiter Weg

  • Geschwindigkeit: 30 km/h

Alte Neustadt

  • Straße: Theodor-Kozlowski-Straße

  • Geschwindigkeit: 50 km/h

Je nach Verkehrslage können die Kontrollen auch spontan verlegt werden.

Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich auch außerhalb der Kontrollzeiten an die Höchstgeschwindigkeiten zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Titelfoto: Daniel Reinhardt/dpa

Mehr zum Thema Magdeburg Blitzer: