Nach Eklat um Roland-Kaiser-Konzert: Landtagspräsident klärt auf

Landtagspräsident Gunnar Schellenberger (63, CDU) musste sich am Donnerstag vor dem Ältestenrat verantworten. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Er sei kurzfristig einen Tag zuvor um den Termin gebeten worden, es sei um ein Jubiläum des Max-Planck-Instituts gegangen und die Rolle, die der Landtag spielen könne, erklärte der Landtagspräsident am Donnerstag nach einer Befragung im Ältestenrat.

Unter anderem sei seine Ehefrau bei der Besprechung dabei gewesen. Mit Konzertbeginn sei es sehr laut geworden, eine Fortsetzung des Gespräches sei nicht mehr möglich gewesen.

"Nach der Beendigung des Gespräches nach 20.15 Uhr haben sich dann einige Teilnehmer dieser Besprechung auf dem Balkon begeben und wurden dabei auch offensichtlich verschiedentlich fotografiert. Ich selbst war ebenfalls für kurze Zeit auf dem Balkon", erklärte Schellenberger.

"Angesichts der geschilderten Umstände hätte ich die Veranstaltung eigentlich an der Stelle abbrechen sollen, was wir dann nicht getan haben. Und da gestehe ich ein, das war ein Fehler. Und für diesen Fehler möchte ich mich in aller Form entschuldigen, denn so konnte der Eindruck entstehen, dass ich kostenlos ein Kaiser-Konzert besuchen wollte."

Schellenberger fügte hinzu: "Es ist aber von meiner Seite definitiv nicht der Fall gewesen."