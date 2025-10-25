Nach Merz' "Stadtbild"-Äußerung: Hunderte bei Demo in Magdeburg

Magdeburg - In Magdeburg haben sich laut Polizei über 300 Menschen an einer Kundgebung zur "Stadtbild"-Debatte um Äußerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz (69, CDU) beteiligt.

Bundeskanzler Friedrich Merz (69, CDU) kassierte für seine "Stadtbild"-Aussage heftige Kritik. © Jan-Philipp Strobel/dpa

"Die jüngsten Äußerungen von Herrn Friedrich Merz, der von einem Problem im Stadtbild sprach, haben viele von uns tief betroffen", sagte eine Vertreterin eines afghanischen Frauenvereins.

"Solche Worte lassen Menschen, die seit Jahren Teil dieser Gesellschaft sind, spüren, dass sie immer noch als anders oder fremd gesehen werden."

Migration werde dabei nicht als selbstverständlicher Teil Deutschlands verstanden, sondern als etwas Störendes. "Wir wollen zeigen, dass Vielfalt eine Stärke ist und keine Bedrohung."

Zu der Kundgebung mit dem Titel "Wir sind das Stadtbild" hatte das Bündnis Solidarisches Magdeburg eingeladen.

Damit solle ein Zeichen für Menschlichkeit, Vielfalt und Solidarität gesetzt werden, hieß es. Der Aufruf war in mehrere Sprachen übersetzt worden, insbesondere die internationale Community wurde eingeladen.