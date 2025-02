Scharfe Kritik nach Magdeburg-Anschlag: Grüne sehen Land in Verantwortung

Grünen-Innenexperte Konstantin von Notz (54) kritisiert, dass an den eigentlichen Fragen zur inneren Sicherheit vorbei diskutiert wird. (Archivbild) © Bernd von Jutrczenka/dpa

Von einem falsch geparkten Polizeiauto über fehlende Betonblöcke bis zu einem vielfach polizeibekannten Attentäter: Die Todesfahrt in Magdeburg hat Schuldfragen in viele Richtungen aufgeworfen.

Der Grünen-Innenexperte Konstantin von Notz (54) wirft dem Land nun vor, nicht genug für die Beantwortung dieser Fragen zu tun, wie die dts Nachrichtenagentur berichtet.

"Sowohl bei der Tat von Magdeburg mit mehreren Toten und Hunderten Verletzten als auch bei der Tat von Aschaffenburg lag nach heutigem Kenntnisstand ein Großteil der Verantwortung in den betreffenden Ländern", so von Notz in einem Interview mit der Rheinischen Post.

Der Grünen-Politiker fordert mehr Entschlossenheit bei der Aufklärung der Tat.

Doch stattdessen diskutiere man auf Landesebene über ganz andere Sicherheitsthemen: Die Anträge, welche die Union im Bundestag vorgelegt hat, "wimmeln nur so von Uralt-Forderungen, die weder umsetzbar noch europa- und verfassungskonform sind", so von Notz.

Darin sei nicht einmal konkret Bezug auf die Angriffe in Magdeburg oder Aschaffenburg genommen worden. Auch würden jegliche Vorschläge zur Finanzierung fehlen.