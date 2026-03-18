Schwerer Unfall in Magdeburg: Kleintransporter überschlägt sich mehrfach - Fahrer in Klink

Magdeburg - Im Gewerbegebiet Nord in Magdeburg hat sich am Dienstagmorgen ein Kleintransporter mehrfach überschlagen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt.

Das Fahrzeug überschlug sich zweimal, bevor es zum Stehen kam. © Polizeirevier Magdeburg

Ein 50-Jähriger war gegen 7 Uhr auf der Wörmelitzer Straße in Richtung Parchauer Straße unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam.

Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, fuhr er anschließend gegen den dortigen Bordstein, über die Grünfläche und geradewegs auf die Böschung einer Grundstückseinfahrt zu.

Durch die Geschwindigkeit hob der Wagen zudem leicht ab, schleuderte über die Einfahrt und gegen eine Mülltonne.

In weiterer Folge kam das Fahrzeug auf der anderen Seite der Böschung auf und überschlug sich zweimal, bevor es zum Stillstand kam, so eine Polizeisprecherin.