Nach Anschlag von Magdeburg: Mutmaßlicher Todesfahrer Taleb A. drohte in sozialen Medien

Magdeburg - Ein Mann ist am gestrigen Freitagabend auf einem Magdeburger Weihnachtsmarkt in eine Menschenmenge gefahren. Fünf Menschen kamen ums Leben, darunter ein Kleinkind. Mehr als 200 Personen wurden verletzt. Das ist über den mutmaßlichen Täter, der sich mittlerweile in Gewahrsam befindet, bekannt!