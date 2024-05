Weniger Äpfel für Magdeburg: Ernteausfall durch Frost im Frühling!

Magdeburg - Ein warmer Start in das Jahr beflügelt die Gemüter und garantiert eine frühe Blütezeit. Doch das leuchtende Gelb der Rapsfelder und das verträumte Rosa der Kirschblüten bergen dunkle Konsequenzen.

Nur geringe Minusgrade richten bereits Schäden an.

So wie in diesem Jahr.

Bauern versuchen, ihren Bestand mit Feuer vor Frost zu schützen, wie hier auf einer sächsischen Weingut zu sehen ist. © Robert Michael/dpa

Sobald die Anzeige auf dem Thermometer unter den Nullpunkt fällt, ist mit Schäden zu rechnen. Mit einem Tiefstwert von -2,2 Grad in Magdeburg war die Nacht des 22. April besonders herausfordernd für die Landwirte.

Diese haben versucht, den frostigen Temperaturen mit großen, wärmespendenden Outdoor-Kerzen entgegenzuwirken - die weder kostengünstig sind noch Erfolg garantieren, wie Betroffene dem MDR berichteten.

Vor allem die frühreifen Apfelbäume sind durch den Frost zu Schaden gekommen.

Auch Winzer im Anbaugebiet Saale-Unstrut und Rapsblütenbauern in Sachsen warnen vor Ernteausfall in diesem Jahr, da der milde Frühling die Blütezeiten schon so stark vorangetrieben hatte, als der Frost einfiel.

Neben der Frostgefahr birgt ein warmer Frühling einen weiteren Risikofaktor: Wenn die Bäume zu blühen beginnen, bevor die Insekten aktiv werden, können die Pflanzen nicht bestäubt werden.

Wenn die Bäume also zu schnell sind und Bienen und Hummeln deshalb nicht rechtzeitig an die Arbeit gehen, gibt es für das Jahr keine Obsternte.