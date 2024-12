Brand in Restaurant-Küche: Feuer breitet sich über Lüftungsanlage unbemerkt aus

München - Ein vermeintlicher Kleinbrand in einer Restaurant-Küche in München hat sich als heikler Einsatz für die Rettungskräfte entpuppt.

Die Feuerwehr hatte alle Hände voll zu tun. © Münchner Berufsfeuerwehr

Wie die Münchner Berufsfeuerwehr am Mittwoch mitteilte, war am Dienstagabend gegen 20.45 Uhr ein Dampfabzug in der Küche eines Lokals in der Schillerstraße in Brand geraten.

Die Restaurantbetreiber verständigten daraufhin umgehend die Feuerwehr und brachte alle Gäste ins Freie.

Der Brand in der Küche konnte schnell gelöscht werden. Allerdings bemerkten die Einsatzkräfte bei der weiteren Kontrolle, dass schwarzer Rauch aus einem Dach im Hinterhof stieg.

Den Angaben zufolge hatte sich das Feuer über das Rohrsystem der Lüftungsanlage unbemerkt ausgebreitet und das Flachdach entzündet.