Frau entdeckt 70 Zentimeter lange Schlange im Garten: Feuerwehr-Einsatz in München

München - Schlangen in München kennt man für gewöhnlich nur beim Wochenendeinkauf, wenn Kasse 2 noch geschlossen ist. Eine Spaziergängerin machte am Freitag jedoch eine mutmaßlich wildere Entdeckung in einem Garten.

Also schnappten sie sich den heimischen Sonnenanbeter und steckten ihn in eine Tierfangkiste. Darin wurde die Schlange in ein abgelegenes Gebiet an einem nahe gelegenen See gebracht und frei gelassen.