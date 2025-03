Hund sperrt Mutter auf den Balkon, Baby bleibt allein in Wohnung

Ein Hund hat am Montagabend sein Frauchen auf den Balkon gesperrt. Der kleine Säugling war damit alleine in der Wohnung. (Symbolbild) © 123rf/fendero

Vermutlich hatte er die Balkontür "mit seiner Schnauze geschlossen und den Hebel umgelegt", als Frauchen auf dem Balkon war.

Das meldet die Münchner Feuerwehr über den Einsatz in der Schillerstraße vom Montagabend.

Gegen 19.40 Uhr alarmierte die junge Frau die Retter und schilderte ihre Situation.

Diese rückten zwar sofort an, mussten allerdings am Ende die Wohnungstür gewaltsam öffnen. Was den Beschützerinstinkt des Vierbeiners wiederum triggerte.

Der Hund war laut der Mitteilung der Einsatzkräfte "nicht bereit, die Feuerwehrleute die Wohnung betreten zu lassen". Doch sie bekamen Unterstützung.