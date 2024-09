Erneutes Kran-Drama in München: Bereits zweiter Vorfall auf dieser Baustelle in der Innenstadt

München - Die Münchner Feuerwehr hat auf einer Baustelle einen Kran abgesichert, der in der Hochbrückenstraße in der Innenstadt umzustürzen drohte.

Dem Feuerwehrsprecher zufolge handelt es sich um die gleiche Baustelle, bei der erst in der vergangenen Woche ein Gerüst in eine Baugrube gefallen und ein 41-Jähriger schwer verletzt worden war. Arbeiter hatten damals mithilfe eines Baukrans einen Treppenturm, der in die Grube hinunterführte, versetzen wollen. Dabei fiel der Turm etwa fünf Meter in die 15 Meter tiefe Baugrube.

Erst am Samstag stürzte ein Baukran im Münchner Stadtteil Bogenhausen um und beschädigte zwei Wohnhäuser schwer. Die Aufräumarbeiten dort sind noch nicht abgeschlossen.



