Kurioser Einsatz in Bogenhausen: Gigantischer Bienenschwarm ruft Feuerwehr auf den Plan!

Ein gigantischer Bienenschwarm hat in München am gestrigen Freitagnachmittag die Feuerwehr auf den Plan gerufen. © Berufsfeuerwehr München

Wie die Feuerwehr am heutigen Samstagvormittag mitteilte, war am gestrigen Freitag gegen 14.26 Uhr ein entsprechender Anruf eingegangen. Vor Ort in der Zaubzerstraße erwartete wenig später bereits ein kleiner Junge die Feuerwehrleute, die mit einem Kleinalarmfahrzeug zur Sichtung angerückt waren.

Das Kind zeigte den Einsatzkräften den beachtlich großen Bienenschwarm in etwa fünf Metern Höhe.

Um die Bienen überhaupt erst erreichen zu können, wurde eine Drehleiter nachalarmiert. Der Ast, an dem der Schwarm hing, musste abgesägt werden.

Es gelang der Feuerwehr, die Bienen vom Baum zu holen - sehr zur Freude zahlreicher großer und kleiner Zuschauender, die sich eingefunden hatten.

Am Boden offenbarte sich das nächste Problem, der Bienenschwarm war so groß, dass eine Transportkiste nicht ausreichte.