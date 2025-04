Mit viel Schwung! Huhn bringt sich in verzwickte Lage

München - Ein Huhn hat sich am Montagmorgen bei einem Ausflug in eine verzwickte Lage gebracht und war auf die Hilfe der Feuerwehr angewiesen.

Nachdem es aus dem Spalt befreit war (r.), konnte das Huhn fidel mit seinem Retter posieren. © Berufsfeuerwehr München (2)

Wie die Einsatzkräfte mitteilten, wurden gegen 7.30 Uhr Polizisten in der Tegernseer Landstraße angesprochen, weil sich ein Huhn bei seiner Flucht vor Menschen in einen Spalt retten wollte.

"Dabei überschätze es gänzlich die Größe des Spalts im Vergleich zur eigenen Körperfülle", berichtete die Feuerwehr.

So kam es, dass das Tier stecken blieb und weder vor noch zurück konnte. Das Huhn war wohl mit so viel Schwung in den Spalt gesprungen, dass es nicht einmal mehr mit den Füßen auf den Boden kam und sich selbst befreien konnte.

Die Polizisten zogen die Feuerwehr hinzu, weil sie keine Möglichkeit sahen, zum Huhn zu gelangen. Erst die Feuerwehrleute schafften es, das Tier zu befreien und es sicher und gesund in eine spezielle Transportbox zu verstauen.