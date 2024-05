20.05.2024 08:14 Wohnwagen in München brennt: Mann verletzt aus Flammen gerettet

Die Feuerwehr in München wurde am Sonntag zu einem Brand am Harthof gerufen.

Von Benedikt Zinsmeister

München - Ein 67-Jähriger ist bei einem Wohnwagenbrand in München verletzt worden. Die Feuerwehr konnte den Brand binnen weniger Minuten löschen. © Branddirektion München Wie die Münchner Berufsfeuerwehr mitteilte, gingen am Sonntag um kurz nach 12.30 Uhr mehrere Notrufe wegen des Feuers am Morsering im Stadtviertel Harthof ein. Die Anrufer sagten, dass sich noch eine Person in dem Wohnwagen befinden würde. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Innenraum des Wohnwagens bereits komplett in Brand. Flammen schlugen aus dem Anhänger. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. München Feuerwehreinsatz Dachstuhlbrand verursacht enormen Schaden in München Passanten hatten einen Mann (67) aus dem Anhänger bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr befreit und auch eine Gasflasche in Sicherheit gebracht. Der 67-Jährige wurde verletzt in eine Münchner Klinik gebracht. Zur Schwere seiner Verletzungen konnte die Feuerwehr zunächst keine Angaben machen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Titelfoto: Branddirektion München