15.09.2024 09:14 Zehn Meter lang! "Schlange" sorgt für Feuerwehreinsatz

Die Münchner Feuerwehr musste in einem langwierigen Einsatz eine Verstopfung an einem Haus in Haidhausen entfernen.

Von Friederike Hauer

München - Eine rund zehn Meter lange "Schlange" verstopfte eine Entwässerungsleitung im Stadtteil Haidhausen und sorgte so für einen Einsatz der Münchner Feuerwehr. Die Feuerwehr öffnete das Rohr im Keller und entdeckte den Grund für die Verstopfung. © Berufsfeuerwehr München Wie die Einsatzkräfte mitteilten, alarmierte ein Bewohner eines Hauses an der Inneren Wiener Straße am Samstag gegen 9.50 Uhr die Feuerwehr, weil Wasser in seine Wohnung eintrat. Bei der Erkundung des Wohn- und Geschäftshauses bemerkten die Helfer, dass sich Wasser auch in anderen Stockwerken ausbreitete, und forderten Verstärkung an. Schnell war klar, dass eine große Verstopfung in einem Ablaufrohr der Dachentwässerung vorlag. Feuerwehrleute mussten unter anderem Wasser aus den Räumen einer Privatschule und einer IT-Firma saugen. München Feuerwehreinsatz Zigarettenkippe löst komplizierten Einsatz in Münchner Hotel aus Zusammen mit einer inzwischen eingetroffenen Rohrreinigungsfirma machte sich der restliche Trupp auf die Suche nach dem Ablaufrohr im Keller. Die Feuerwehr zog ein rund zehn Meter langes Wurzelgeflecht aus dem Rohr. © Berufsfeuerwehr München Zehn-Meter-Geflecht verstopft Wasserrohr in Haidhausen Als eine Revisionsklappe geöffnet wurde, schoss das Wasser aus der vollen Leitung in eine vorbereitete Wanne und konnte dann mittels Tauchpumpe nach draußen geleitet werden. Zum Vorschein kam die Ursache der Verstopfung: Wurzeln waren von außen in das Rohr gewachsen. "Die Feuerwehrleute zogen gemeinsam mit dem Mitarbeiter etwa zehn Meter Wurzelgeflecht, das vom Aussehen her an eine große Schlange erinnerte, aus der Leitung", berichteten die Einsatzkräfte. Nach fünf Stunden Arbeit konnte die Feuerwehr schließlich wieder abrücken. Die Leitung wurde von der Fachfirma wieder instand gesetzt.

Titelfoto: Berufsfeuerwehr München (2)