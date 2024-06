Hochwasser spült exotische Schnappschildkröten in Bayern an: Keine Panik, aber Vorsicht!

In der Reptilienauffangstation München sind zwei der Schnappschildkröten bereits nach dem Hochwasser untergekommen. © Screenshot/Instagram/Reptilienauffangstation

Die beiden Exoten wurden in die Reptilienauffangstation München gebracht, wie diese am Dienstag bekannt gab.

Die Tierretter sprechen hierbei von einer "lauernden unsichtbaren Gefahr, die (...) in unseren heimischen Gewässern ausgeht".

Man geht derzeit davon aus, dass es sich bei den beiden Schnappschildkröten um ausgesetzte Reptilien handelt.

Da diese Panzertiere sehr anpassungsfähig sind, haben sie sich wohl in Badeseen niedergelassen und eingelebt und wurden mit dem Hochwasser nun zutage befördert.

Eines der Tiere wurde laut Auffangstation im Landkreis Fürstenfeldbruck in den Wassermassen gefunden, das andere in Ludwigshafen am Rhein. Beide wurden – aus Mangel an Alternativen – in die bayerische Landeshauptstadt gebracht.

Die beiden Kriechtiere lassen einen ganz besonderen Verdacht zu, wie es vonseiten der Station heißt. Sie seien "ein Indiz dafür, dass möglicherweise doch mehr dieser vermeintlichen Monster ohne unser Wissen und verborgen in so manchem Badesee lauern."