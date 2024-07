Tausende in München: Das ist heute Abend und am Samstag am Odeonsplatz los

Viel los in München ... und mit der am Sonntag endenden Fußball-EM hat das gar nichts zu tun!

München - Viel los in München ... und mit der am Sonntag endenden Fußball-EM hat das gar nichts zu tun! Tausende werden an diesem Wochenende in der Innenstadt erwartet - zu dem Open-Air-Spektakel "Klassik am Odeonsplatz".

Das Kulturevent "Klassik am Odeonsplatz" in München erfreut sich bereits seit vielen Jahren größter Beliebtheit. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa Unter freiem Himmel spielt das weltbekannte Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks mit seinem Chefdirigenten Simon Rattle (69) am heutigen Freitag (20 Uhr) Passagen aus Richard Wagners "Walküre" - und auch Johannes Brahms. Als entsprechende Solisten sind die Sopranistin Anja Kampe und Bariton Michael Volle (64) dabei. Wichtig für alle Interessierten: Das Wetter in Bayern kann es in den Abendstunden richtig in sich haben! München Kultur & Leute Gänsehaut garantiert: Dieses Ereignis erwartet Dich auf dem Tollwood in München Am morgigen Samstag sind dann die Münchner Philharmoniker mit ihrem künftigen Chefdirigenten Lahav Shani (35) an der Reihe. Mit Star-Geigerin Anne-Sophie Mutter (61) präsentieren sie unter anderem bekannte Filmmusik von John Williams. "Der Odeonsplatz reizt mich, weil wir bei den Philharmonikern einen wunderbaren neuen Chef haben und es so etwas wie sein Einstandskonzert ist. Außerdem haben Open-Air-Events immer wieder auch dieses tradierte Konzertpublikum aufgebrochen. Es gibt da ein sehr viel gemischteres Publikum", erklärte die 61-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

Star-Geigerin Anne-Sophie Mutter: "Liebe ein Publikum, das sich nicht geniert"