Frau stürzt ins U-Bahn-Gleisbett und wird überrollt! Medizinische Versorgung unter Zug

München - Am Mittwochmittag ist eine 30 Jahre alte Frau - vermutlich durch eine plötzliche Erkrankung - im U-Bahnhof Neuperlach plötzlich ins Gleisbett gefallen und überfahren worden.

Eine 30 Jahre alte Frau ist - vermutlich durch eine plötzliche Erkrankung - in München in ein Gleisbett gefallen und dort überrollt worden. (Symbolbild) © Felix Hörhager/dpa

Die Frau sei gegen 11.54 Uhr plötzlich in den Schienenbereich gefallen und dort reglos in der Mitte liegen geblieben. "Kurze Zeit später näherte sich bereits der Zug und überrollte die Frau", teilte die Münchner Berufsfeuerwehr mit.

"Über die Münchner Verkehrsbetriebe wurde der Notruf an die Integrierte Leitstelle abgesetzt."

Nachdem sich die Einsatzkräfte um die Stromverbindungen im Gleisbereich und die Bremsen der Bahn gekümmert hatten, näherten sie sich mit einer Schleifkorbtrage der Schwerverletzten.

"An der jungen Frau angekommen, konnten erste medizinische Maßnahmen eingeleitet werden", heißt es weiter in der Mitteilung.

"Nach kurzer Zeit wurde die Patientin in der Schleifkorbtrage ziehend durch den Rettungsschacht befreit und dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung übergeben." In Begleitung eines Notarztes wurde die 30-Jährige in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert.