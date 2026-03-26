Nach Skandal: Gesetz soll Gefangene in Bayern besser schützen

München/Augsburg - Nach dem Skandal um Misshandlungsvorwürfe in der Justizvollzugsanstalt Augsburg-Gablingen sollen Gefangene in Bayern per Gesetz besser geschützt werden.

Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (55, CSU) will einen Gesetzentwurf zum besseren Schutz von Gefangenen in den Landtag einbringen. © Matthias Balk/dpa

Demnach muss künftig ein Richter entscheiden, ob ein Gefangener länger als 72 Stunden in einem besonders gesicherten Haftraum ("bgH") untergebracht werden kann.

Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (55, CSU) will einen entsprechenden Gesetzentwurf Ende April in den Landtag einbringen, wie er im Rechtsausschuss ankündigte.

Diese sogenannten bgH standen in der Gablingen-Affäre besonders im Fokus.

Bei ihrer Unterbringung dort sollen Häftlinge misshandelt worden sein, inzwischen hat die Staatsanwaltschaft Augsburg Anklage gegen drei Beschuldigte erhoben.

Außerdem soll laut dem neuen Gesetz Flucht- und Befreiungsgefahr kein Grund mehr für eine bgH-Unterbringung sein.

Die Gefangenen, die dort untergebracht werden, sollen darüber hinaus das Recht bekommen, ihren Anwalt darüber zu informieren, damit dieser gegebenenfalls auf eine Überprüfung der Maßnahme drängen kann.