Einer der größten der Welt: Zweiter Wiesn-Tag mit Trachtenumzug

München - Nach einem fulminanten Oktoberfest -Start mit Kaiserwetter und fröhlich feiernden Massen wird auch am Sonntag mit erheblichem Andrang gerechnet.

An den Eingängen kommen erstmals Hand-Metalldetektoren zum Einsatz. Die Polizei will auch auf dem Gelände mehr kontrollieren.

Am ersten Wiesntag kamen laut ersten Schätzungen rund eine halbe Million Besucher und es herrschte dichtes Gedränge.

Voran reitet das Münchner Kindl. In festlich geschmückten Ehrenkutschen fahren Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (57, CSU), Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (66, SPD ) und Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner (47, CSU ). Reiter hatte am Samstag mit dem traditionellen Anzapfen des ersten Fasses das Oktoberfest eröffnet .

Am Vormittag ab 10 Uhr zieht einer der größten Trachtenumzüge der Welt durch München zum Oktoberfest. Mehr als 9500 Trachtler und Schützen laufen mit.

Wie der Einzug der Wiesnwirte am Samstag lockt auch der farbenprächtige Trachtenumzug am Sonntag alljährlich Tausende Schaulustige an. Begleitet werden die Trachtler von Fahnenschwingern, Musikkapellen, Spielmannszügen und geschmückten Brauerei-Gespannen.

In historischen Gewändern präsentieren die Teilnehmer Brauchtum und alte Handwerkskunst. Gruppen aus vielen Teilen Deutschlands und dem Ausland reisen an.

Unter anderem reihen sich Gäste aus Österreich, Italien, der Schweiz und der Ukraine in den sieben Kilometer langen Zug ein.