Oktoberfest 2023 eröffnet! OB Reiter zapft mit zwei Schlägen das erste Fass an

München - In München herrscht wieder Ausnahmezustand: Es ist Oktoberfest ! Bei Sonne und wolkenlosem Himmel war es ein Start wie aus dem Bilderbuch.

Dieter Reiter (65, SPD), Oberbürgermeister von München, beim traditionellen Fassanstich. © Sven Hoppe/dpa

Mit zwei Schlägen zapfte Oberbürgermeister Dieter Reiter (65, SPD) am Samstag um Punkt 12 Uhr das erste Fass Bier an und eröffnete das Fest mit dem traditionellen Ruf "Ozapft is".

Die erste Maß Bier reichte er Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (56, CSU), um mit ihm auf eine friedliche Wiesn anzustoßen. Böllerschüsse verkündeten den Start des Volksfestes - und des Bierausschanks.



Bei strahlendem Sonnenschein waren zuvor die Wiesnwirte in Kutschen zum Festgelände gezogen. Sie hoffen nach einer verregneten Wiesn 2022 mit Temperaturen um teilweise nur zehn Grad für die kommenden Festtage auf sonniges Herbstwetter. Die Prognosen des Deutschen Wetterdienstes sind nicht so schlecht, zumindest am Sonntag bleibt es warm und sonnig.

Schon am frühen Morgen warteten die ersten Wiesn-Fans - zumeist in Dirndl und Lederhose - auf die Öffnung des Festgeländes. Als sich die Tore gegen 9 Uhr öffneten, stürmten Hunderte im Laufschritt Richtung Festzelte, um einen guten Platz in den Zelten zu ergattern.