Ex-CSU-Chef Seehofer kritisiert Söder und Union als "unsozial"

"Eine so hohe Verschuldung ist immer ein Risiko. Für die wirtschaftliche Stabilität und für die Inflationsrate. Die kleinen Leute zahlen es am Ende. Verschuldung ist unsozial", sagte der ehemalige bayerische Ministerpräsident, CSU-Chef und Bundesinnenminister.

Die Pläne stimmten "mit dem von uns versprochenen glaubwürdigen Politikwechsel nicht überein", sagte Seehofer der " Bild am Sonntag ". Das sei "das Gegenteil dessen, was wir vor der Wahl gesagt haben".

Markus Söder (58, CSU, v.l.), Friedrich Merz (69, CDU), Lars Klingbeil (47, SPD) und Saskia Esken (63, SPD) arbeiten an deiner Schwarz-Roten Regierungskoalition. © Michael Kappeler/dpa

Im Wahlkampf hatte die Union sich gegen solche Überlegungen gewandt.

Über die wahrscheinliche Neuauflage einer Regierung von Union und SPD sagte Seehofer, er habe drei solche Koalitionen miterlebt.

"Am Anfang war die Euphorie meist groß, und am Schluss waren alle froh, dass es zu Ende war."



Seit seinem Ausscheiden aus der Politik hatte sich Seehofer rar gemacht, öffentliche Auftritte oder gar Interviews sind selten. Vor allem sagte Seehofer selbst wiederholt, er wolle die Arbeit seines Nachfolgers nicht bewerten.

Nun allerdings meldete er sich in der "Bild am Sonntag" auch mit Kritik an den Wahlergebnissen der Union und der CSU der vergangenen Jahre zu Wort.

"Markus Söder ist jetzt seit sieben Jahren Parteivorsitzender. In dieser Zeit gab es zwei Landtags- und zwei Bundestagswahlen. Alle vier Wahlen gehören zu den schlechtesten in der Geschichte der CSU", konstatierte Seehofer.