Umfrage zur Landtagswahl: CSU im Sinkflug, Freie Wähler bei 17 Prozent, FDP raus!

Hat gut lachen: Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger (52) schwebt knapp drei Wochen vor den Landtagswahlen auf dem Umfragehoch. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die "Flugblatt-Affäre" um FW-Chef Hubert Aiwanger (52) hat nämlich vor allem eines geschafft: Einen Höhenflug der Partei kurz vor den Landtagswahlen in Bayern.



Mehrere Faktoren scheinen hier ineinander zu greifen. Zum einen schafft es die Ampel-Koalition auf Bundesebene nicht, Erfolge als solche sichtbar zu machen. Zudem der ständige Streit zwischen FDP und Grüne und ein SPD-Kanzler, der in Augen vieler mit zu viel Abwesenheit glänzt.

Die in großen Teilen rechtsextreme Protestpartei AfD, die zwar sehr effektiv die Bundesregierung kritisiert – also im Grunde ihrer Arbeit als Oppositionspartei nachgeht – aber bisher noch nie konkrete und auch sinnvolle Lösungsansätze vorbringen konnte.

Und eine CSU, mit Markus Söder (56) an der Spitze. Nach 16 Jahren CDU/CSU-Regierungsbeteiligung macht er vor allem seinen Hauptgegner, die Grünen, für alles verantwortlich, was er – abhängig von Umfragewerten – gerade medienwirksam kritisiert.

Während er die Grünen – inzwischen auch nicht mehr so überzeugend – nach jedem Vorschlag als "Verbotspartei" inszeniert, wirkte er in den letzten Jahren mit – um seinen Sprach-Duktus zu verwenden – Aussagen in Richtung Gender-Verbot, Cannabis-Verbot, Burka-Verbot und weiteren Ablehnungen nicht sehr authentisch als Alternative in Sachen Freiheit.