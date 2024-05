Some kind of München: Metallica kehrt für Doppelkonzert zurück

"No Repeat Weekend": Zum ersten Mal nach knapp fünf Jahren spielt die Heavy-Metal-Band Metallica wieder zwei Konzerte in München.

Von Marco Schimpfhauser

München - Offenbar haben einige "little ones" ihre Gebete gesprochen – und wurden erhört: Nach beinahe fünf Jahren kehren die Heavy-Metal-Urgesteine von Metallica am Wochenende für zwei Konzerte nach München zurück.

Nothing else metals: Bassist Robert Trujillo (59, l.), Frontmann James Hetfield (60, r.) und Schlagzeuger Lars Ulrich (60) kommen für ihr Metallica-Doppelkonzert nach München. © Paul Bergen / ANP / AFP Es wird ein "No Repeat Weekend", wie es die Band bezeichnet. Bedeutet: Am Freitag und Sonntag werden unterschiedliche Songs gespielt. Vermutlich gibt es dann nicht nur "Master Of Puppets", sondern auch Lieder aus ihrem zwölften Studioalbum "72 Seasons". Im Rahmen ihrer "M72 World Tour" hat Metallica für die Shows im Olympiastadion auch insgesamt vier – in der Szene durchaus namhafte – Vorbands mit dabei. München Video-Spektakel am Münchner Rathaus: Was steckt dahinter? Am Freitag machen "Architects" und "Mammoth WVH" den Auftakt. Beim Sonntags-Konzert übernehmen dann "Five Finger Death Punch" und "Ice Nine Kills". Neben Moshpit wird es auch die "Snake Pit" geben – zu Deutsch also "Schlangengrube". Metallica wird nämlich auf einer runden Bühne auftreten, in deren Inneren sich ein Stehplatzbereich befindet. Damit sind einige Fans im wahrsten Sinne mittendrin satt nur dabei.