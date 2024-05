Wird Fliegen bald gefährlicher durch den Klimawandel?

Nach einem Todesfall bei einem Flug von Singapore Airlines untersuchte ein Forschungsteam aus den USA den Zusammenhang zwischen Turbulenzen und dem Klimawandel.

Von Calvin Schröder

Colorado (USA) - Vor kurzem starb ein 73-Jähriger bei Turbulenzen auf einem Flug von London nach Singapur. In den USA gab es zwar von 2009 bis 2023 185 Fälle von schweren Verletzungen bei Flügen aber keinen einzigen Todesfall durch Turbulenzen. Ein Forscherteam unter der Leitung des Physikers Larry Cornman widmete sich deshalb der Frage, ob das in Zukunft häufiger passiert.

Rettungskräfte mussten zur Versorgung der verletzten Passagiere des Fluges von Singapore Airline eilen. © Sageamsak/Xinhua/dpa Todesfälle durch Turbulenzen kommen nur sehr selten vor, aber die Wissenschaftler sagen, das könnte sich durch den Klimawandel in Zukunft ändern, berichtet NBC.

Ursache für die tödlichen Unfälle sind vor allem Herzinfarkte sowie Kopfverletzung beim an die Decke stoßen oder durch herabfallendes Gepäck. "Alles, was am Boden zum Tod führen kann, kann auch in einer Aluminiumröhre in 35.000 Fuß Höhe zum Tod führen", meint Cornman dazu. Klima und Klimawandel Erschreckender Bericht: "Beispiellose Veränderungen" im Wattenmeer gemessen Sara Nelson, Präsidentin der "Association of Flight Attendants-CWA" wies darauf hin, dass es sich ersten Berichten zufolge um sogenannte "Clear-Air-Turbulence" handle. Diese Turbulenzen ereignen sich in wolkenfreier Luft ab einer Höhe von 6000 Metern und sind besonders gefährlich, da sie mit der aktuellen Technologie noch nicht erkannt werden können. "In der einen Sekunde fliegt man noch reibungslos. Im nächsten Moment werden Passagiere, Besatzung und ungesicherte Wagen oder andere Gegenstände durch die Kabine geschleudert", erklärte Nelson.

Was hat der Klimawandel damit zu tun?

Turbulenzen in wolkenfreier Luft zählen zu den gefährlichsten, da sie nicht vorhergesehen werden können. (Symbolbild) © 123rf/diy13 Cornman und sein Forschungsteam sind der Ansicht, dass diese Art von Turbulenzen aufgrund des Klimawandels in Zukunft häufiger vorkommen wird. Schon eine Studie aus dem Jahr 2023 stellte fest, dass Turbulenzen in wolkenfreier Luft von 1979 bis 2020 um mehr als 50 Prozent gestiegen sind. Insbesondere "Jetstreams" sind von der globalen Erwärmung betroffen. So werden Winde bezeichnet, die sich in 9000 bis 14.000 Metern Höhe befinden, also auf Flughöhe, und ein enorm hohes Tempo erreichen. Sie transportieren Luft von Ost nach West und werden häufig für den Flugverkehr benutzt. Klima und Klimawandel Klima in Deutschland hat sich in nur 40 Jahren drastisch gewandelt "Flugzeuge fliegen gerne mit dem Jetstream, aber dort, wo Flugzeuge gerne fliegen, gibt es ironischerweise auch die meisten Turbulenzen", sagte Mark Prosser, Doktorand an der Universität Reading.

Wie schlimm könnte es werden?