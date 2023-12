Cannabis, Bürgergeld, Deutschland-Ticket: Das ändert sich 2024!

Berlin - Im neuen Jahr steigen der Mindestlohn und das Bürgergeld. Restaurantbesuche können allerdings teurer werden, und das Heizungsgesetz tritt in Kraft. Ein Überblick, was auf Euch 2024 zukommt:

Bürgergeld: Die mehr als fünf Millionen Bürgergeld-Empfänger bekommen zum 1. Januar 2024 im Schnitt rund zwölf Prozent mehr Geld. Mehr dazu lest Ihr bei TAG24: Bürgergeld steigt auf 563 Euro im Monat .

CO2-Preis: Der CO2-Preis steigt zum 1. Januar auf 45 Euro je Tonne, was Tanken sowie Heizen mit Öl oder Gas verteuert.

Heizung: Ab Januar dürfen in Neubauten innerhalb von Neubaugebieten nur Heizungen eingebaut werden, die auf 65 Prozent erneuerbaren Energien basieren. Das dürfte in vielen Fällen eine Wärmepumpe sein.

Azubi-Lohn: Die Mindestvergütung für Azubis im ersten Lehrjahr steigt um 4,7 Prozent auf 649 Euro im Monat. Davon betroffen sind Ausbildungen, die ab dem 1. Januar beginnen. Ausnahmen per Tarifvertrag sind möglich.

Pflegekräfte: Beschäftigte in der Altenpflege bekommen ab dem 1. Mai mehr Geld. Der Mindestlohn pro Stunde steigt für Pflegefachkräfte auf 19,50 Euro, für Qualifizierte Pflegehilfskräfte auf 16,50 Euro und für Pflegehilfskräfte auf 15,50 Euro.

Elterngeld: Das Elterngeld soll ab April nur noch an Paare gehen, die ein zu versteuerndes Jahreseinkommen von maximal 175.000 Euro haben (Alleinerziehende: 150.000 Euro). Gilt nur für Eltern, deren Kind am oder nach dem 31. März 2024 geboren wird.

Pflegekasse erhöht Zuschläge: Die Pflegekasse erhöht die prozentualen Zuschläge für Menschen in vollstationären Pflegeeinrichtungen. Je nach Aufenthaltsdauer im Pflegeheim liegt die Erhöhung zwischen fünf und zehn Prozent.

Auch in der ambulanten Pflege werden die Sachleistungsbeträge um fünf Prozent erhöht. Wer Angehörige pflegt, hat ab 2024 jährlich Anspruch auf Pflegeunterstützungsgeld für zehn Arbeitstage je pflegebedürftiger Person.

Pflegegeld steigt: Das Pflegegeld in der häuslichen Pflege wird um fünf Prozent erhöht. Je nach Pflegestufe sind das monatlich 16 bis 45 Euro monatlich mehr.

Studententicket: Studenten kommen wohl ab dem Sommersemester 2024 in den Genuss eines vergünstigten Deutschland-Tickets (29,40 Euro pro Monat, gültig im Nahverkehr in ganz Deutschland).

Gas und Fernwärme: Auf Gas und Fernwärme ist vom 1. März an wieder der normale Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent (statt 7) fällig.

Blackbox fürs Auto: Ab 7. Juli müssen in Deutschland neuzugelassene Autos mit einem sogenannten Event Data Recorder ausgestattet sein. Daten sollen gespeichert werden, die im Falle eines Unfalls zur Aufklärung ausgelesen werden können.

Luftverkehrsabgabe: Flugreisende müssen sich im neuen Jahr auf steigende Ticketpreise einstellen, weil die Ampel-Koalition die Luftverkehrsabgabe erhöhen will. Die meisten Einzelheiten dazu sind noch unklar.

Gutverdiener zahlen höhere Sozialabgaben: In der gesetzlichen Renten- und der Arbeitslosenversicherung sollen Beiträge bis zu einem Betrag von im Westen 7550 Euro pro Monat und von im Osten 7450 Euro fällig werden.

Elektronische Rezepte sollen nach jahrelangen Verzögerungen 2024 den Durchbruch schaffen und zum Standard für Millionen Patientinnen und Patienten werden. © Fabian Sommer/dpa

Teurere Versicherungen: Die Beiträge für Gebäude- und Autoversicherungen steigen wohl erneut. Die NRW-Verbraucherzentrale geht von mindestens zehn Prozent aus.

Renteneintritt: Zum Jahreswechsel steigt die reguläre Altersgrenze für den Renteneintritt auf 66 Jahre. Das gilt für Rentenversicherte, die 1958 geboren wurden. Für später Geborene erhöht sich das Renteneintrittsalter in Zwei-Monats-Schritten, das heißt, sie müssen länger arbeiten oder Abschläge in Kauf nehmen, falls sie früher in Rente gehen wollen.

Klinik-Atlas: Welche Leistungen und welche Behandlungsqualität bietet ein Krankenhaus an? Ab April sollen die Bürger diese Informationen online im Transparenzverzeichnis nachlesen können.

E-Rezept: Vertragsärzte sind ab Januar verpflichtet, für verschreibungspflichtige Arzneimittel E-Rezepte auszustellen. Zur Einlösung haben Versicherte drei Optionen: per App, Papierausdruck oder mit ihrer Krankenkassenkarte.

Brustkrebs-Früherkennung: Die Altersobergrenze der kostenlosen Brustkrebsvorsorge für gesetzlich Versicherte wird von 69 auf 75 Jahre angehoben. Umgesetzt werden soll die Neuregelung zum 1. Juli 2024.

Kinderreisepässe: Können von Januar 2024 an nicht mehr beantragt werden. Das Dokument, das es bislang für Kinder unter zwölf Jahren gibt, soll durch einen elektronischen Reisepass mit längerer Gültigkeitsdauer und der Nutzungsmöglichkeit für weltweite Reisen ersetzt werden.



Für Eltern bedeutet das höhere Kosten: Der elektronische Reisepass kostet 37,50 Euro - statt 13 Euro wie der bisherige Kinderpass.