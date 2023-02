Dann "hat die UN keinen Sinn mehr!" - Strack-Zimmermann über China und Russland

Für Marie-Agnes Strack-Zimmermann (64, FDP), Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, habe die UN ihren Sinn verfehlt, sollte Putin Land in der Ukraine gewinnen. © Fabian Sommer/dpa

Für Strack-Zimmermann wäre es ein "eindeutiges Zeichen", dass China "nicht auf der Seite der westlichen Länder" stehe, wenn die Volksrepublik zusammen mit Russland am heutigen Donnerstag gegen die UN-Resolution auf der Hauptversammlung in New York stimmen würde.

Die Resolution umfasst unter anderem den Rückzug russischer Truppen aus der Ukraine und fordert einen sofortigen Frieden.

Strack-Zimmermann verwies im ZDF-Morgenmagazin darauf, dass der russische Einmarsch ohne die Zustimmung Chinas vor einem Jahr nicht möglich gewesen wäre.

Bei der Frage, wie lange das Leid in der Ukraine noch weitergehen werde, müsse man Putin selbst fragen, "wie lange er den Wahnsinn weiter betreiben will", so Strack-Zimmermann.