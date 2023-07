Droht uns allen bald dasselbe? CEO ersetzt 90 Prozent seiner Support-Mitarbeiter durch KI!

Suumit Shah setzt in seiner Firma auf Künstliche Intelligenz. © Montage: 123RF/peshkova, twitter/suumitshah

Dass die Frage wohl nicht lautet, ob Künstliche Intelligenz schon in greifbarer Zukunft Millionen von Jobs übernehmen wird, sondern nur, wie wir als Gesellschaft damit umgehen wollen und werden - scheint längst festzustehen.

Ein Fall aus Indien verdeutlicht nun einmal mehr, wie nah wir der nach Sci-Fi klingenden Revolution in einigen Branchen bereits sind. Suumit Shah ist Chef der E-Commerce-Firma "Dunkaan". Auf Twitter gestand er in dieser Woche, 90 Prozent seiner Support-Mitarbeiter entlassen zu haben.

"Hart? Ja. Notwendig? Absolut", erklärte er in einem Thread seine Entscheidung. Die Resultate würden für sich sprechen.

"Die Zeit bis zur ersten Reaktion sank von 1,44 Minuten auf SOFORT! Die Lösungszeit fiel von 2 Stunden 13 Minuten auf 3 Minuten 12 Sekunden", führte er aus. Die Kosten für den Kundensupport seien um rund 85 Prozent reduziert worden.

Die 23 Entlassungen seien bereits im vergangenen Jahr vollzogen worden, erklärte Shah kürzlich gegenüber CNN. In dem Gespräch verriet er auch, dass er an eine Zukunft glaube, "in der KI und Menschen zusammenarbeiten und jeder das tut, was er am besten kann."