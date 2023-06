Schockstudie: Gewalt gegen Frauen für jeden dritten jungen Mann vollkommen okay

Deutschland - Es sind erschreckende Zahlen zu einem erschreckenden Thema! Wie eine neue Studie nun herausgefunden haben will, ist die Gewaltbereitschaft hierzulande gegenüber Frauen unter der jüngeren Generation besonders ausgeprägt.

Demnach sprechen sich 33 Prozent der männlichen Erwachsenen zwischen 18 bis 35 Jahren in Deutschland dafür aus, dass sie im Falle eines Streits mit der Partnerin Gewalt prinzipiell nicht ablehnen. Dabei wurde konkret danach gefragt, ob das "Ausrutschen der Hand" eine Option darstelle, was jeder Dritte bejahte.

Eine Studie der Hilfs- und Entwicklungsorganisation Plan International Deutschland wollte in Erfahrung bringen, wie es um die Gewaltaffinität junger Männer im Umgang mit Frauen steht.

Damit verwundert es nicht, dass die klassischen Rollenbilder weiterhin sehr präsent in den Köpfen vieler junger Männer sind. 52 Prozent der Befragten betrachten ihre Rolle darin, genug Geld zu verdienen, sodass sich die Frau hauptsächlich um den Haushalt kümmern könne.

Hier zeigt sich knapp jeder Zweite (48 Prozent) der Befragten als äußerst intolerant und gibt an, sich durch das öffentliche zur Schau stellen von gleichgeschlechtlichen Gefühlen gestört zu fühlen.

Allerdings war die Studie - oder besser gesagt die Methodik - nicht ganz unumstritten. So kamen Zweifel über die Repräsentativität der Studie auf.

Plan International hatte sich am Montag wie folgt zu den Vorwürfen geäußert: "Die in einigen Medien geübte Kritik an der Umfragemethodik weisen wir zurück und bestätigen die Repräsentativität", stellte eine Sprecherin gegenüber der Berliner Morgenpost klar.