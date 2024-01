Vernachlässigter kleiner Junge lebt ganz alleine - Neue erschreckende Details bekannt

Nersac (Frankreich) - Der bekanntgewordene Fall eines vernachlässigten neunjährigen Jungen hat in Frankreich für Entsetzen gesorgt. Die Mutter des Kindes ließ ihren Sohn zwei Jahre lang allein in einer Wohnung in Nersac leben, versorgte ihn gelegentlich mit Essen. Strom und Heizung waren abgestellt. Nun wurden neue, erschreckende Details bekannt.