Zu viel Stundenausfall: Kultusminister hat einen neuen Plan gegen den Lehrermangel

So will man digitale Formate und den fächerübergreifenden Unterricht ausbauen und weniger Klausuren und Klassenarbeiten schreiben, um den Korrekturaufwand zu verringern.

Burkhard Naumann (38) ist Landesvorsitzender der GEW Sachsen. Die Gewerkschaft organisierte in den vergangenen Wochen zahlreiche Protestaktionen gegen das Maßnahmen-Paket. © Stefan Hessler

An Sachsens Schulen fehlen 1400 Lehrer in Vollzeit. Im ersten Schulhalbjahr 2024/25 fielen 9,4 Prozent des Unterrichts aus. Es gibt dabei viel sogenannten planmäßigen Unterrichtsausfall, weil Lehrerstellen unbesetzt sind.

Besonders betroffen davon: Ober- und Förderschulen im ländlichen Raum. Dort können teilweise - wie in Breitenbrunn im Erzgebirge - nur etwa 65 Prozent der angesetzten Stunden gehalten werden.

"Wir versündigen uns an diesen Kindern. Die haben einfach irreversiblen Unterrichtsausfall. Das können wir nicht hinnehmen. Deshalb brauchen wir diese Maßnahmen", so Conrad Clemens. Er will den Stundenausfall an Schulen halbieren - auch gegen Widerstände.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) warf Clemens gestern "Ignoranz in der Diskussion um Bildungsqualität und Unterrichtsabsicherung" vor. GEW-Chef Burkhard Naumann (37): "Das Gesamtpaket wird die Schulbildung in Sachsen nachhaltig beschädigen."

Der Sächsische Lehrerverband urteilte scharf: "Die Vorhaben gehen einseitig zulasten der Lehrkräfte, werden den Krankenstand weiter in die Höhe treiben und die vorzeitige Beendigung des Schuldienstes mit 63 Jahren zusätzlich begünstigen."