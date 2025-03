Trendwende in NRW: Plötzlich kein Bedarf mehr an Kita-Plätzen!

Düsseldorf - In Nordrhein-Westfalen zeichnet sich angesichts rückläufiger Geburtenzahlen eine sinkende Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren ab.

Für das neue Kita-Jahr 2025/26 haben die Jugendämter laut dem Familienministerium fast 5000 weniger U3-Betreuungsplätze beantragt. © Wolf von Dewitz/dpa

Für das neue Kita-Jahr 2025/26 haben die Jugendämter laut einem Bericht des Familienministeriums insgesamt 216.162 U3-Betreuungsplätze beantragt - fast 5000 weniger als im laufenden Kita-Jahr.

In Kindertageseinrichtungen wurden demnach rund 151.400 in Plätze beantragt und 64.760 in der Kindertagespflege. Die Anzahl der beantragten Plätze hat sich damit um insgesamt 4923 verringert, wobei die Nachfrage nach Tagespflegeplätzen besonders deutlich um 3769 sank.

Für Kinder über drei Jahre beantragten die Jugendämter insgesamt 542.856 Betreuungsplätze, davon gut 3400 in der Kindertagespflege. Das sind insgesamt nur 218 Plätze weniger als im laufenden Jahr.

Im aktuellen Kindergartenjahr werden in NRW nach früheren Angaben des Ministeriums mehr als 764.000 Kinder in Kitas und Kindertagespflege betreut. Darunter sind gut 221.000 Plätze für Kinder unter drei Jahren.