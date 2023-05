Flüchtlingsgipfel im Kanzleramt: Macht Olaf Scholz heute die Grenzen dicht?

Bundeskanzler Olaf Scholz (64, SPD) lädt zum Flüchtlingsgipfel ins Kanzleramt. Dabei könnte wohl beschlossen werden, dass die Grenzen geschlossen werden.

Von Erik Töpfer

Berlin - Am heutigen Mittwoch ist es endlich so weit: Bundeskanzler Olaf Scholz (64, SPD) lädt zum Flüchtlingsgipfel ins Kanzleramt. Seit Monaten buhlen Länder und Kommunen um dessen Aufmerksamkeit, stoßen sie doch mit Geld und Platz an ihre Grenzen. Während die Länder eine harte Gangart in Aussicht stellten, bekommen sie laut Beschlussvorlage wohl einen Punkt gewiss: ständige Kontrollen an den deutschen Außengrenzen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (64, SPD) geht wohl einen Schritt auf die Länder zu - und schottet Deutschland ab. © imago/Jürgen Heinrich "Im letzten Jahr ist auch die Zahl der Geflüchteten aus anderen Staaten in Deutschland deutlich angestiegen. Auch in den ersten Monaten dieses Jahres sind die Zugangszahlen aus Drittstaaten hoch. Aus anderen Staaten als der Ukraine sind sie gegenüber 2019 um ca. 50 Prozent gestiegen", heißt es in einem internen Papier, das TAG24 vorliegt.

Die wohl wichtigsten Punkte: Das federführende Kanzleramt will "Migrationspartnerschaften" mit Herkunftsstaaten knüpfen, steht aber zu seiner humanitären Verpflichtung gegenüber Geflüchteten und will finanzielle Lasten gemeinsam mit den Ländern tragen. Unter der Überschrift "Maßnahmen für einen besseren Schutz der Grenzen" heißt es außerdem: "Lageabhängig wird der Bund das im Verhältnis zu Österreich bestehende Grenzsicherungskonzept auch an anderen Binnengrenzen Deutschlands etablieren."

Folgen jetzt permanente Kontrollen an den Grenzen zu Tschechien und Polen?

Mal schnell zum Tanken nach Tschechien oder Polen? Das könnte schon ab dem heutigen Mittwochabend nicht mehr so einfach sein. (Symbolbild) © dpa/Patrick Pleul An der österreichischen Grenze finden seit Längerem temporäre und stationäre Kontrollen für alle statt. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (56, CSU) forderte erst auf dem CSU-Parteitag eine ähnliche Regelung für ganz Deutschland. Das Schengener Abkommen - ein zentraler Bestandteil der EU - verbietet derartiges eigentlich. Doch erst vergangenen Monat verlängerte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (52, SPD) das Abkommen mit Österreich. Im Laufe des Tages wird sich zeigen, ob dieses sich auch auf etwa die tschechischen und polnischen Übergänge ausweitet.

