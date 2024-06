Bewegung im Hungerstreik-Camp in Berlin: "Pfad der Zerstörung"

Markus Müller (59) aus Karlsruhe ist seit 14 Tagen einer der Hungerstreikenden für mehr Klimaehrlichkeit. © Hungern bis ihr ehrlich seid, Jens Kalaene/dpa (Bildmontage)

Wie die Kampagne am Mittwoch mitteilte, beendete der Ingenieur Titus Feldmann (41) nach 25 Tagen seinen Hungerstreik.

Dafür trat eine weitere Person namens Markus Müller (59) vor 14 Tagen den Hungernden bei. Der Software-Entwickler aus Karlsruhe nahm am 30. Mai das letzte Mal feste Nahrung zu sich. Da er sich als pressescheu beschreibt, wird er nicht dauerhaft in das Hungerstreik-Camp in Berlin einziehen, so das Bündnis.

"Wo stehen wir heute? Die Wissenschaft warnt uns immer eindringlicher und konkreter, dass wir uns auf einem Pfad der Zerstörung befinden", so Müller.

Offenbar sei vielen Menschen die Dramatik der Lage nicht bewusst.

Viele würden sagen: "Wenn wirklich eine Zivilisation zerstörende Katastrophe auf uns zurollen würde, dann müsste doch die Politik sofort drastische Maßnahmen zur Abwendung dieser Katastrophe ergreifen. Darüber hinaus müsste dies das Top-Thema in den Nachrichten eines jeden Tages sein", so Müller.