Gewalt gegen Polizisten in NRW nimmt zu: So viele Beamte sind jeden Tag betroffen!

Düsseldorf - Gewalttaten gegen Polizisten haben 2023 in Nordrhein-Westfalen im Vergleich zum Vorjahr stark zugenommen. Die Zahl lag bei rund 9800 Fällen und damit mehr als 18 Prozent höher als im Jahr zuvor.

Immer wieder bringen sich Polizeibeamte im Dienst selbst in Gefahr, wie hier bei den Protesten zur Räumung des Braunkohledorfs Lützerath im Januar 2023. (Archivbild) © Thomas Banneyer/dpa

Das geht aus dem neuen Lagebild "Gewalt gegen Polizeivollzugsbeamte" des Landeskriminalamts hervor. Laut Innenminister Herbert Reul (72, CDU) werden im Schnitt jeden Tag 65 Polizisten Opfer von Gewalt.

Belastbare Zahlen für das Jahr 2024 liegen noch nicht vor, das Landeskriminalamt (LKA) greift für sein aktuelles Lagebild daher auf die Statistik für 2023 zurück.

In den meisten Fällen wurde wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt (57,4 Prozent) oder wegen tätlicher Angriffe auf Vollstreckungsbeamte (29,8 Prozent). In 16 Fällen wurden Polizisten mit einer Schusswaffe bedroht, in neun Fällen wurde auf sie geschossen. Insgesamt wurden im Jahr 2023 satte 4514 Polizisten verletzt, 24 davon schwer.

Für Innenminister Herbert Reul seien das alarmierende Zahlen, die zeigen, "dass es dort draußen immer rauer wird und der Respekt bei ganz vielen auf der Strecke geblieben ist".

Deshalb mache ihm auch die wachsende Bereitschaft, Menschen mit Gewalt zu begegnen, Sorgen. Es sei traurig, dass Einsatzkräften statt Dank immer mehr Hass entgegengebracht wird, so der Minister weiter.