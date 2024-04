Luxus für alle! Experten verraten, wie es geht

Wie ist es möglich, dass alle Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen ein Leben ohne Ängste vor sozialem Abstieg und Armut führen können? Eine Antwort darauf gibt der Sammelband "Öffentlicher Luxus", den TAG24-Redakteur Florian Gürtler (46) in diesem Artikel vorstellt.

Bei dem Wort "Luxus" denken die allermeisten von uns wohl an finanziell Unerreichbares wie schicke Villen, private Swimmingpools oder schneidige Privatjets. Doch die sprichwörtliche Sonnenseite des Lebens kann auch eine ganz andere Bedeutung annehmen, die für uns alle erreichbar sein könnte.

Dabei soll die Teilhabe an diesen Bereichen der Daseinsvorsorge für alle Menschen erschwinglich, wenn nicht gar kostenlos sein!

Dem stellen die Verfasser der Einleitung (Lemon Banhierl, Justus Henze, Vincent Janz, Lukas Warning und Maximilian Wilken) ihr Konzept als politische Alternative entgegen. Öffentlicher Luxus sei der bedingungslose Zugang zu essenziellen Leistungen und Gütern: "Alle Menschen haben ein Recht auf hochwertige Versorgung in den Bereichen Wohnen, Energie (Strom, Wärme etc.), Gesundheit, Pflege und Care, Bildung, Mobilität, Ernährung, Kultur, Medien und digitale Infrastruktur."

In der von "communia"-Experten verfassten Einleitung wird ausführlich beschrieben, was mit öffentlichem Luxus gemeint ist.

"Öffentlicher Luxus", so lautet der Titel eines kurzen und gut lesbaren Sammelbands, der im Herbst vergangenen Jahres von dem Verein "communia" und der Jugendorganisation des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUNDjugend) herausgegeben wurde.

Denn durch die kollektive Nutzung natürlicher Ressourcen ließe sich "ein Weniger an Verbrauch mit gesellschaftlichem Reichtum verbinden".

Zugleich sind die Autoren von "communia" bestrebt, ihre politische Vision in die Debatte um den Klimawandel einzubringen. Öffentlicher Luxus sei eine Bedingung für "effektiven, sozial gerechten und demokratisch gestalteten Klimaschutz".

Die Idee sei eine "kollektive, demokratische und gerechte Gestaltung, Erhaltung und Verbesserung unserer wirtschaftlichen und sozialen Systeme" durch eine "Ausweitung öffentlichen Eigentums an Infrastruktur und Daseinsvorsorge".

Die Aktivistin Fatim Selina Diaby erinnert in dem Sammelband "Öffentlicher Luxus" daran, dass politische Kämpfe notwendig sind, um die fatalen Ergebnisse der neoliberalen Reformen in Deutschland einzudämmen. © Screenshot/Instagram/fatimselina

Ist die Einleitung des Sammelbands die Skizzierung einer politischen Vision, so wird das Buch in weiteren Kapiteln teils sehr konkret. Verschiedene weitere Expertinnen und Experten wenden sich dabei Teilaspekten dessen zu, was öffentlicher Luxus umfasst.

So blicken die Autorinnen Barbara Fried und Alex Wischnewski etwa auf den Bereich Pflege und Care. Dabei betonen sie, dass es für eine praktische Umsetzung der Idee der "communia"-Autoren nötig sei, "bestehende Care-Infrastrukturen der Markt- und Profitlogik zu entziehen".

Eine Überwindung von kapitalistischem Profitstreben fordern auch die Autorinnen Anne Klingenmeier und Gesine Langlotz für den Bereich der Landwirtschaft und Lebensmittelerzeugung. Dies sei notwendig, um "chronischen Hunger und vielschichtige Ausbeutungsverhältnisse auf einer strukturellen Ebene zu vermeiden und eine sozial und ökologisch nachhaltigere Landwirtschaft" umzusetzen.

Dabei bedeute öffentlicher Luxus, dass "genug Lebensmittel für alle zur Verfügung stehen und Essen durch eine angepasste Bewirtschaftung innerhalb planetarer Grenzen produziert wird".

Derartige Veränderungen im Hinblick auf die Besitzverhältnisse und die Produktionsweise in der Daseinsvorsorge einer kapitalistischen Gesellschaft lassen sich jedoch nicht ohne Konflikte erreichen, insbesondere wenn dabei gegen die Profitinteressen großer Konzerne angekämpft werden muss, wie es in Bereichen wie Pflege und Care, Lebensmittelerzeugung oder auch dem Wohnungsmarkt der Fall wäre.

Auch dieser Aspekt wird in dem Sammelband angesprochen. Die Aktivistin Fatim Selina Diaby erinnert für die BUNDjugend daran, dass die Umsetzung der Idee des öffentlichen Luxus genauso wie effektiver Klimaschutz politisch erkämpft werden müsste: "Das Leben könnte für alle so schön sein - aber das ist nicht die derzeitige Realität."

Die Klimakrise sei eine Krise von vielen und der Kampf für Klimagerechtigkeit nur möglich "in Verbindung mit anderen sozialen Kämpfen".