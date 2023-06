"Air Defender 2023": Mega-Militärübung über Deutschland startet

"Wir unternehmen natürlich alles bei dieser Übung, um die Einschränkungen auf den zivilen Luftverkehr so gering wie möglich zu halten." Die Übung soll beendet sein, wenn sich das erste Bundesland in die Sommerferien verabschiedet.

Doch was wollen die NATO-Staaten plus Japan und Schweden mit der Übung eigentlich erreichen? Auf jeden Fall soll sie "keinerlei Signale gegen jemanden" senden, so Gerhartz. "Das Signal ist an uns, an die NATO-Nationen, dass wir in der Lage sind, gerade auf der Seite der Luftwaffen äußerst schnell reagieren zu können".

Etwas präziser drückt sich Oberstleutnant Jürgen Schönhöfer (49) aus. "Wir wollen hier eine glaubwürdige Abschreckung" im Beistandsfall darstellen. "Logischerweise ist das auch ein klares Signal an Russland."