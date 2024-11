Riesiges Kriegsschiff in Hamburg: So sieht es an Bord aus

Hamburg - Die Öffentlichkeit darf den derzeit in Hamburg liegenden britischen Flugzeugträger HMS "Queen Elizabeth" (R08) nur aus der Ferne bestaunen. TAG24 erhielt einen exklusiven Einblick.

Die HMS "Queen Elizabeth" kam am Montag im Hamburger Hafen an. © Marcus Brandt/dpa

Die 1. Heimatschutzkompanie Hamburg der Bundeswehr hat den Liegeplatz um das Kriegsschiff in einen militärischen Sicherheitsbereich verwandelt. Hier darf keiner rein, der nicht angemeldet ist.

Ärgerlich für die interessierte Öffentlichkeit: Ein "Open Ship" ist im Gegensatz zu vergleichbaren Besuchen von Marine-Schiffen in der Hansestadt nicht möglich.

Doch die Royal Navy lud am Donnerstag Medienvertreter ein, an Bord zu gehen. Die Besatzung gewährte kurze Einblicke in ihren Alltag.

So gibt es im Inneren des 284 Meter langen Flugzeugträgers ein kleines Fitnessstudio, in dem sich die 1600 Soldaten körperlich auspowern können.