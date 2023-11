Bundeswehr holt Eurofighter zurück aus dem Nahen Osten

Laage - In einer weiterhin extrem angespannten Lage im Nahen Osten zieht die Bundeswehr Kampfjets und Soldaten aus der Region planmäßig ab. Die trinationale Übung "Desert Air 2023" in Jordanien ist beendet.

Sechs Eurofighter aus Mecklenburg-Vorpommern waren an der Übung in Jordanien beteiligt. © Bundeswehr

Sechs Eurofighter und 80 Soldaten vom Taktischen Luftwaffengeschwader 73 "Steinhoff" in Laage waren am 10. Oktober aufgebrochen. Ihr Ziel war die Al-Azrak Air Base im Norden Jordaniens.

Zusammen mit der US Air Force (USAF) und der Royal Jordanian Air Force (RJAF) sollte gut drei Wochen geübt werden, hieß es in der Ankündigung. Von der US-Beteiligung war in der Bilanz der Luftwaffe vom Sonntag allerdings keine Rede mehr.

Bei dem Manöver wurde ein fiktives Szenario genutzt. Mehrmals täglich fanden zusammen mit der RJAF Übungsflüge statt. Dabei ging es um Luft-Luft- und Luft-Bodenoperationen, also Angriffe auf andere Flugzeuge und Bodenziele sowie die eigene Verteidigung.

Nach Angaben der Luftwaffe boten sich optimale Bedingungen, da in dem Luftraum wenig Flugzeuge unterwegs sind und er nicht so reglementiert sei wie in Zentraleuropa. Sechs Tage die Woche konnten die Piloten und das Bodenpersonal trainieren. Dabei wurden auch Tiefflüge durchgeführt. In Deutschland selbst übt die Luftwaffe das kaum noch.