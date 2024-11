Bundeswehr testet erstmals Unterwasserdrohne in der Ostsee

Die Unterwasserdrohne "BlueWhale" ist etwa elf Meter lang und 5,5 Tonnen schwer. © Bundeswehr

Zwei Wochen lang wurde das unbemannte System namens "BlueWhale" auf See von der Marine und der Wehrtechnischen Dienststelle (WTD 71) in Eckernförde erprobt.

Nach Bundeswehrangaben ging es dabei darum, die Unterwasserdrohne den herausfordernden Bedingungen der Ostsee im November auszusetzen.

Die intensive Testphase unter realen Bedingungen habe die Gelegenheit geboten, die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit des unbemannten Unterwasserfahrzeugs (UUV) in einem echten Einsatzgebiet zu überprüfen.

Es ging bei dem Test darum, "eine bestimmte neue Technologie auszuprobieren, die Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes auszuloten und zu sehen, wie wir eine solche Technologie möglichst zügig in die Marine einführen und in Zukunft nutzen können", sagte Kapitän zur See Felix H. (Name laut Bundeswehr zum Schutz abgekürzt), Gesamtleiter der Erprobung.