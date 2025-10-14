Geplanter Bundeswehr-Standort Bernsdorf: Soldaten kommen erst in einigen Jahren

Bautzen - Eigentlich wollte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (65, SPD ) am neuen Bundeswehrstandort Bernsdorf (Kreis Bautzen ) "schnell stationieren". Aber das Vorhaben zieht sich.

Aus der Luft sind noch einige der alten Strukturen des NVA-Standorts bei Bernsdorf zu erkennen. Künftig soll dort das Logistikbataillon 471 der Bundeswehr stationiert werden. © picture alliance / imageBROKER

Nach TAG24-Informationen hat die Bundeswehr allein schon Schwierigkeiten damit, ihren Platzbedarf für Bernsdorf zu definieren.

Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUDBw) dementiert: "Der grundsätzliche Platzbedarf für die Kaserne sowie die Standortanlagen ist bereits ermittelt", heißt es aus Bonn auf Anfrage. Derzeit würden die "Bedarfsplanungen geprüft".

Allerdings ist das sächsische Infrastrukturministerium bisher darüber nicht informiert, wie eine Ministeriumssprecherin bestätigt.

Die Bundeswehr will auf dem ehemaligen NVA-Gelände die 800 Mann des bereits bestehenden Logistikbataillon 471 stationieren. Allerdings lagern auf mindestens 68 von den insgesamt 320 Hektar Fläche Altlasten, deren Beseitigung dauert.