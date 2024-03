Deutsches Kriegsschiff läuft zu brisantem Einsatz im Mittelmeer aus

Wilhelmshaven - Ein brisanter Einsatz: Am kommenden Donnerstag (10 Uhr) macht sich die Fregatte "Brandenburg" von ihrem Heimathafen Wilhelmshaven aus auf den Weg zur libanesischen Küste.

Das deutsche Kriegsschiff "Brandenburg" läuft am Donnerstag zu einem brisanten Einsatz im Mittelmeer aus. © Presse- und Informationszentrum Marine

Wie die Bundeswehr am heutigen Montag mitteilte, wird das Kriegsschiff dort am Auslandseinsatz UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) teilnehmen.

Konkret wird die 203 Personen starke Besatzung bis Mitte Juli vor Ort bei der Seeraumüberwachung und der Ausbildung der libanesischen Marine unterstützen.

Die "Brandenburg" löst damit die Fregatte "Baden-Württemberg" ab, die im Oktober ihre Jungfernfahrt begonnen hatte und seitdem vor der libanesischen Küste im Einsatz gewesen war.

"Das Schiff und die Besatzung haben sich in den vergangenen Monaten intensiv auf die vor uns liegende Einsatzverpflichtung vorbereitet und wir haben die Einsatzfähigkeit der Fregatte 'Brandenburg' eindrucksvoll nachgewiesen", erklärte Fregattenkapitän Andreas Scheiba.

Der 45-Jährige verdeutlichte: "Wir dürfen uns nichts vormachen, das Seegebiet (...) ist von Krisen und Spannungen gezeichnet. Die Lage dort ist unbeständig, aber unsere jüngste Ausbildung hat uns bestmöglich auf die zu erwartenden Szenarien vor Ort vorbereitet."